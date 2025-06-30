Elazığ\'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maden ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka tır, yoldan çıkarak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ