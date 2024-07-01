Elazığ\'da traktör devrildi, can kaybı yaşanmadı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza Sarıyakup köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Sürücü kaza anında atlayarak traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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