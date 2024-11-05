Elazığ\'da Uyuşturucu Bilgilendirmesi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek için anlamlı çalışma yaptı. Bu çerçevede ekipler, kent genelindeki billboardlara, 'Geleceğini uyuşturma, geleceğini zehirleme ve uyuşturucu varsa hayat yok' yazılı grafikler yerleştirildi. Billboardlar, görselleri ve verdiği mesaj ile büyük dikkat çekti. - ELAZIĞ