Elazığ'da bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
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