Elazığ\'da Yangın: Konteyner Alev Alev Yandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde belediye binası yanında bulunan bir konteyner alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye aracında yaşanan arıza nedeniyle yangına zamanında müdahale edilemeyince konteynerın küle döndüğü iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maden Belediyesi'nin yakınında bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre olay yerine gelen itfaiye aracında meydana gelen teknik aksaklık sonucu yangına zamanında müdahale edilemedi. Arızanın onarılmasının ardından müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerin küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ