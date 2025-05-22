Elazığ\'da Yük Treni Devrildi

Elazığ'da zeminin kayması sonucu bakır cevheri taşıyan yük treninin 3 vagonu devrildi. aralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Olay, Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük- Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük trenin geçişi esnasında zemin kayması oluştu. Zemin kaymasıyla birlikte 3 vagon devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Maden- Ergani hattı tren trafiğine kapatılırken TCDD'nin bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi. - ELAZIĞ
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