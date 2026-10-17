Elazığ Kovancılar\'da traktör ve otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastanede tedaviye alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.