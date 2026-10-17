Elazığ Palu\'da amca ve yeğenine otomobil çarptı, amca öldü, yeğeni ağır yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaya olarak bir düğüne giden amca ve yeğenine otomobil çarptı. Kazada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise ağır yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi girişinde bulunan düğün salonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğüne giden İhsan Öztekkeli ile yeğeni A.Ö.'ye, yaya olarak ilerledikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan amca ve yeğeni, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İhsan Öztekkeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı yeğeni A.Ö.'nün ise Elazığ'daki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İhsan Öztekkeli'nin cenazasi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.