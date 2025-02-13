Elektrik Direği İki İşçiyi Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Elektrik direği işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, vinçle sökülen elektrik direğinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Gelibol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk işçilerin üzerine düştü. Direğin altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, işçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Mehmet K. ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.