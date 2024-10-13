Elektrikli Bisiklet Kazası Adıyaman\'da

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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kapcami Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan Bahar Anaokulu önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Omar Alhafez (57) düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN