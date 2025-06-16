Elmadağ'da Tır Yangını

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ'da seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tır şoförü aracını emniyet şeridine çekti. İlk önce yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan sürücü, yangın sönmeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın söndürülürken, olayda sadece maddi hasar meydana geldi. - ANKARA