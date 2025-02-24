Elmadağ Esnafı Yaban Hayatı Unutmadı

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- Soğuk kış aylarında Elmadağ esnafı yaban hayatını unutmadı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir araya gelen Doğa sever Elmadağ Off-road grubu İdris dağında etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için besleme noktaları oluşturuldu.

Ankara'nın Elmadağ esnafından oluşan Doğa sever Elmadağ Off-road grubu, ilçede etkili olan kar yağışının ardından, yaban hayvanları ve kuşlar için harekete geçti. İlçenin İdris dağında yoğun kar yağışı sebebiyle yaban hayatını beslemek için, Hakan Özel öncülüğünde 10 esnafın bir araya geldi, Doğa sever Elmadağ Off-road grubu kendi araç ve teçhizatlarıyla 40 santim olan karla mücadele ederek İdris dağının eteklerine tırmandılar. Yoğun karla mücadele eden esnaf dağın yamaçlarına mama, ekmek ve buğday bırakarak beslenme merkezleri oluşturdu.