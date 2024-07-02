Emet'te Çiftçi Harman Makinesine Kaptırdığı Tülbent Sonucu Ağır Yaralandı

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Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde boynuna bağladığı tülbenti harman makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayı köyünde ayar yaptığı çalışır vaziyetteki patoz tabir edilen harman makinesine boynuna bağladığı tülbendi kaptıran Ahmet D.'nin (52) sağ başparmağı koparken, yüzünden ağır yaralandı. Ahmet D., olay yerine çağrılan ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA