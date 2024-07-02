Emet'te Çiftçi Harman Makinesine Kaptırdığı Tülbent Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Emet'te Çiftçi Harman Makinesine Kaptırdığı Tülbent Sonucu Ağır Yaralandı

Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde bir çiftçi, boynuna bağladığı tülbenti harman makinesine kaptırarak ağır yaralandı. Olay sonucunda çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

02.07.2024 18:38
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Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde boynuna bağladığı tülbenti harman makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayı köyünde ayar yaptığı çalışır vaziyetteki patoz tabir edilen harman makinesine boynuna bağladığı tülbendi kaptıran Ahmet D.'nin (52) sağ başparmağı koparken, yüzünden ağır yaralandı. Ahmet D., olay yerine çağrılan ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emet'te Çiftçi Harman Makinesine Kaptırdığı Tülbent Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emet'te Çiftçi Harman Makinesine Kaptırdığı Tülbent Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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