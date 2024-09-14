Emet\'te Çıkan Yangın Kontrol Altında

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Emet ilçesinde çıkan arazi yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla seraya ve 4 büyükbaş hayvanın bulunduğu dama zarar vermeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet Dere Mahallesinde Hakan Yüce'ye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazide içerisinde 4 büyükbaş hayvan bulunan damın yanında başlayarak dere yatağına doğru ilerleyen yangına ekipler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi İtfaiye Amirliğinden 2 arasöz, Emet Orman işletmesinden 2 arazöz, 1 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Polis ve jandarma ekipleri ve vatandaşlarda belediye itfaiye ve orman ekiplerine söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın seraya ve 4 büyük baş hayvanın bulunduğu dama zarar vermeden kontrol altına alındı.

Yangından yaklaşık 5 dönüm arazi, damın bir bölümü ve seralar zarar gördü. - KÜTAHYA