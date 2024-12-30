Emniyet Şeridine Giren Sürücü Zemini Yaktı - Son Dakika
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Emniyet Şeridine Giren Sürücü Zemini Yaktı

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Beykoz'da bir sürücü, emniyet şeridine girerek yol vermeyen araca art arda çarptı.

30.12.2024 22:08
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Beykoz'da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı

İSTANBUL - Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü kendisine yol vermeyen araca 3 defa çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz Kavacık Kavşağında geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen 34 RS 1854 plakalı araç çarptı. Sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil üst üste kasıtlı şekilde çarparak araca maddi hasar verdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Şeridine Giren Sürücü Zemini Yaktı - Son Dakika

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