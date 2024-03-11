Endonezya\'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26'ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Endonezya'nın Sumatra adasında dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında can kaybının 26'ya yükseldiği belirtilerek, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, 113 hektarlık tarım arazisi ile yaklaşık 700 evin sel ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi.
Yetkililer, ülkede yağmurların devam edeceğini aktararak, sel ve toprak kaymaları konusunda halkı uyardı. - SUMATRA
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İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı görülüyor.
Muğla'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirirken Samsun polisinin takibi sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.'yi takibe alarak yolcu otobüsünden inerken yakaladı. Yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şahıs tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, evinin balkonundan gördüğü sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açtı. Ancak kazara, sokakta oyun oynayan 3 çocuğu yaraladı. Polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek, terazi ve para ele geçirildi. 2 zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yolu açık olsun' sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani 'Tam yol ileri, yolu açık olsun' cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir'' dedi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Olay, Sincan'ın Beyobası Mahallesinde meydana geldi.
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