Engelli Adam Darp Edildi

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Denizli'de piknik alanında arkadaşı tarafından demir sopayla darp edilen yüzde 86 engelli adamın burnu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. Ağabeyinin arkadaşlarının zoruyla götürüldüğünü belirten Ümmühan Şora, "Alkolleri bitmek üzereyken ağabeyimden ekmek ve alkol almasını istemişler. Ağabeyim de kendisinde para olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıkmış. Ağabeyime demir sopa ile defalarca vurmuş" dedi.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan ve yüzde 86 engeli bulunan 55 yaşındaki Yaşar Soylu, geçtiğimiz günlerde arkadaşları A.K. ve M.A. ile birlikte yiyecek ve alkol aldıktan sonra piknik alanına gitti. Çıkan tartışmada A.K., demir sopayla Soylu'yu darp etti. Piknik alanından kaçıp yürüyerek Kale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Yaşar Soylu, polis ekipleri tarafından Kale Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Soylu'nun kaburgasında ve burnunda çatlaklar oluştuğu belirlenirken, burnuna 10 dikiş atıldı. Engelli adam, A.K. ve M.A. hakkında şikayette bulundu. Soylu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşar Soylu'nun kız kardeşi Ümmühan Şora, "Ağabeyimin arkadaşları olan M.A. ile A.K. bankadan para çektikten sonra alkol ve tavuk almış, ardından ağabeyim istememesine rağmen birlikte piknik alanına gitmişler, burada alkol kullanmışlar. Aldıkları alkol bitmek üzereyken ağabeyimden tekrar ekmek ve alkol almasını istemişler. Ağabeyimin kendisinde para olmadığını, alamayacağını söylemesi üzerine 'Paran yoksa neden geldin' demişler. Aralarında çıkan tartışma sonrasında A.K., ağabeyime demir sopa ile defalarca vurmuş. Ağabeyim oradan nasıl kurtulduysa Kale İlçe Emniyet Müdürlüğüne yürüyerek gitmiş. Orada önce Kale Devlet Hastanesine, ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burnuna 10 tane dikiş atıldı. Şu anda kendi başına yatağından kalkamıyor, uzun süre yatamıyor, oturamıyor. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Ağabeyimin parasını da yiyorlar"

Engelli ağabeyinin arkadaşları tarafından kullanıldığını ileri süren Ümmühan Şora, "Sözde arkadaşları ağabeyimi çağırıyorlar. Ağabeyim gitmek istemediğinde ısrar ederek götürüyorlar. Eğlence mekanına giderlerse hesabı ağabeyime ödetiyorlar. Piknik alanına gidip yiyip içecek olduklarında alışverişin hesabını ağabeyime ödettiriyorlar. Ağabeyimi alkole alıştırdılar. Ağabeyim kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ