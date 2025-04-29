Engelli Genç Denizli'de Ölü Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, tarım işçisi olan ailesiyle birlikte kente gelen 17 yaşındaki engelli genç boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Denizli'ye gelen 17 yaşındaki engelli Salih Sezer, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan engelli gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ