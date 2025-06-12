Engelli Gence Sokakta Saldırı

Engelli gence sokak ortasında saldırı kamerada

MALATYA - Malatya'da zihinsel engelli bir genç, sokak ortasında silah kabzasıyla darp edildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda, yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirtilen 42 yaşındaki Yusuf Civelek, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı. İddiaya göre, Civelek, ağabeyini ziyaret ettikten sonra evine dönerken, ağabeyinin komşusu olan bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs elindeki silahın kabzası ile Civelek'i başından darp ederek yere düşürdü. Yerdeyken de vurmaya devam eden şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayı öğrenen gencin ailesi duruma tepki gösterdi.

Oğlunun başına 10'a yakın dikiş atıldığını belirten anne Güllü Civelek, darp raporu aldıklarını ve saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdiklerini ifade etti. Baba Yusuf Civelek ise, saldırgan hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını, şahsın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığını ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Aile, konunun takipçisi olacaklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.