Engelli Vatandaş Trafiğe Ters Yönde Girdi

Sultangazi'de engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiğe girerek ters yönde ilerledi. Hem kendi hayatını hem de sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kaldırım yerine araç yolunu tercih etti. Trafiğe açık yolda ters yönde ilerleyen vatandaş, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında ilerlemeye çalışan engelli vatandaş, hem kendi canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini riske soktu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL