Engin Ş. Arama Çalışmaları 5. Günde - Son Dakika
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Engin Ş. Arama Çalışmaları 5. Günde

Engin Ş. Arama Çalışmaları 5. Günde

Antalya'da denize düşen Engin Ş. için arama çalışmaları 5. gününde robotla devam ediyor.

30.12.2024 13:41
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Antalya'da otomobiliyle falezlerden denize düşerek kaybolan Engin Ş.'yi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde deniz polisi su altı görüntüleme robotu ile çalışma yaptı.

25 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 5'nci gününde devam ediyor. İlk gün şiddetli yağış ve fırtınaya rağmen yapılan arama çalışmalarında 34 CHK 531 plakalı aracın tamponuna ulaşılmış ve yapılan plaka sorgusunda aracın Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş.'ye ait olduğu belirlenmişti.

Çalışmalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından araç bulunarak su altından vinç yardımıyla çıkartılmış ancak araç içerisinde Engin Ş.'ye ait bir ize rastlanılamamıştı. Ailenin olay yerinde bekleyişi sürerken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı görüntüleme robotu devrede

Engin Ş.'nin bulunması için tüm imkanlar seferber edilirken Antalya Emniyet Müdürlüğü Dinez Liman Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Su altı görüntüleme robotu da arama çalışmalarına dahil edildi. Su altı görüntüleme sonarı ve yüksek çözünürlüklü kameraların bulunduğu su altı görüntüleme robotu ile Engin Ş.'ye ait bir iz arandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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