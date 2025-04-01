Epilepsi Krizi Kontrolü Kaybettirdi

Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi

Kontrolden çıkan araç önüne gelene çarptı

BURSA - Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü kontrolden çıkan araçla önüne gelene çarptı. Metrelerce ilerleyen araç bir eczaneye çarptıktan sonra durabildi.

Kaza akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan araç, önce balıkçı tezgahına ardından bir otomobile daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptı. Metrelerce ilerleyen aracı fark eden çevredekiler panik dolu anlar yaşarken 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.