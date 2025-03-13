Ereğli\'de Apartmanda Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyünde Mehmet Ertuğrul'a ait dört katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangını fark edenler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatısı ve teras katın kullanılamaz hale geldiği yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. İtfaiye eri Çetin Güner, çatıdaki yangına müdahale ettiği sırada omzundan yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güner, ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK