Ereğli\'de Cinsel Taciz Davası Ertelendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık, suçlamaları reddetti. Mahkeme, bilirkişi heyetinin rapor hazırlaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasının ilk celsesi yapıldı. Duruşmada, "cinsel taciz" ve "cinsel istismar" ile suçlanan sanık Kadir K.; mağdur kız çocuğu M.D., ailesi ile taraf vekilleri hazır bulundu.

Sanık Kadir K., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, "üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanık, mağdur M.D.'nin beyanlarında geçen hiçbir olayın yaşanmadığını, iyi bir işte çalıştığını, ekonomik durumunun iyi olduğunu ve daha önce hiçbir suça karışmadığını iddia etti.

Küçük kızın ailesi de sanıktan şikayetçi oldu. Sanığın sürekli annesinin evine geldiğini söyleyen M.D.'nın annesi Y.D.; kendisi ve eşi çalışırken sanığın çocuklarla baş başa kaldığını duyduklarını öne sürdü. Kızı M.D.'nin bu olaylar nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve hala sanıktan korktuğunu, "Anne seni öldürecek" şeklinde sözler söylediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık İ.A. da daha önce Kadir K.'nin tacizine uğradığını öne sürerek, babasının vefat ettiği dönemde sanık ve M.D.'yi gördüğünü ifade etti. İ.A., olaylar ortaya çıktıktan sonra M.D.'ye bir şey yapıp yapmadığını sorduğunda "Evet yaptı, elimi ve ayağımı sıktığı için sana bir şey söyleyemedim" dediğini aktardı. Tanık İ.A.'nın beyanlarını da kabul etmeyen sanık, iddia edilen olay tarihinde eşinin abisinin cenazesi olduğunu ve evin 50-60 kişiyle çok kalabalık olduğunu, bu tür bir olayın yaşanmasının mümkün olmadığını savundu.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, bilirkişiye raporunu gelecek celseye kadar sunması için süre verildi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK