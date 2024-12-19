Ereğli\'de Kaybolan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde dün kaybolan 85 yaşındaki Bilal Taş, evinin avlusunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şinasi Mahallesi Sarıtopallı Yolu üzerindeki evinden dün çıkan ve haber alınamayan Bilal Taş'ı, yakınları sabah saatlerinde evinin avlusunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA