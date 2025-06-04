Ereğli\'de Takla Atan Araçta Sürücü Şokta

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil takla attı. Araçtan çıkartılan sürücü olayın şokuyla "Bu arabaya ben mi çarptım" diye sordu.

Edinilen bilgilere göre, Doğan K. idaresindeki 34 JK 6203 plakalı otomobil, Ereğli merkezden Kemer istikametine seyir halindeyken park halindeki 67 TK 822 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı.

Çevredeki vatandaşlar ters dönen otomobilden Doğan K.'yi çıkardı ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak ambulansa bindirilen sürücü, bir süre sonra araçtan inerek kaza yaptığı otomobile yöneldi ve çevresine "Bu arabaya ben mi çarptım?" diye sordu. Yapılan alkol testinde Doğan K.'nin 112 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK