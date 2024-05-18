Erzin\'de Sahildeki Baraka Alevlere Teslim Oldu

3.Sayfa

Özel, Erdoğan\'a ateş püskürdü: 1 milyon günahsıza niye umut verdin?

Kemikler Korhan Berzeg\'e ait ama en önemli soru yanıt bulmadı

Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.