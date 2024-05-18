Erzin'de Sahildeki Baraka Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Erzin'de Sahildeki Baraka Alevlere Teslim Oldu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, Burnaz Sahili'nde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

18.05.2024 15:13
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Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Erzin\'de Sahildeki Baraka Alevlere Teslim Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzin'de Sahildeki Baraka Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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