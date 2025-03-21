Erzincan\'da 11 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 18 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda;

Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "6 Yıl 5 Ay 22 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan, ayrıca "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

"Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "4 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan, ayrıca "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme -Tehdit - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama -Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan "1 Yıl 4 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kasten Yaralama" suçundan "bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan "5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan "5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçundan "1 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan "3 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

İznik Sulh Ceza Hakimliği'nce "Dolandırıcılık" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Şanlıurfa 2. Çocuk Mahkemesi tarafından "Hakaret" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması 1 şahıs yakalandı.

18 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası olan 9 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN