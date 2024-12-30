Erzincan'da 23 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 23 Şahıs Yakalandı

Erzincan\'da 23 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da 33 yıl 4 ay hapis cezası olan 15 kişi ile toplam 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

30.12.2024 11:30
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplamda 33 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan 15 şahıs, ifadeye yönelik 5 şahıs, adli para cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan "7 Yıl 11 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan "3 Yıl 1 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"TCK 204/1" suçundan "2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan "1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan "1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"2863 SKM" suçundan "1 Yıl 1 Ay 10 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan "8 Ay 10 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan "5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan "4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan "4160 TL Adli Para Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Tehdit" suçundan "2800 TL Adli Para Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan"1860 TL Adli Para Cezası" bulunan 1 şahıs,

Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "İftira" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Refahiye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Şiddet Kullanarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni ile İlgili Müstehcen Yayın Üretmek ve Satmak" suçundan "1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

Tercan Sulh Ceza Hakimliği'nce "izinsiz olarak define araştırmak" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Antalya Asliye Ceza İlamat Masası'nca "Kamu Malına Zararverme" suçundan "6 Yıl 5 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Hakaret" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan "4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Çocuğu veya Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme" suçundan "9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

İstanbul Anadolu 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan "1 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Dolandırıcılık" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Elazığ Yerel İlamat Masası'nca "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" Suçundan 3 Ay 22 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

Patnos Sulh Ceza Hakimliği'nce "Dolandırıcılık" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,

Toplamda 33 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan 15 şahıs, ifadeye yönelik 5 şahıs, adli para cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

"Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir.". - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 23 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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