Erzincan\'da yapılan operasyonda 450 bin TL değerinde 4570 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Erzincan'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada piyasa değeri 450 bin TL olan 4570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde, Z.K. isimli şahsa ait depoda yapılan aramada; Gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan 4570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli Z.K. isimli şahıs hakkında ilgili tahkikat adli makamlarca yapılmakta. - ERZİNCAN