Erzincan'da 60 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 60 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Erzincan\'da 60 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Erzincan'da 60 adet kaçak elektronik sigara ile birlikte K.A. hakkında tahkikat başlatıldı.

14.10.2024 15:14
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Erzincan'da piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; 60 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarının tahmini gümrüklenmiş piyasa değerinin 60 bin TL tutarında olduğu belirtildi.

Şüpheli K.A. hakkında adli mercilerce tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 60 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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