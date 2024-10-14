Erzincan\'da 60 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Erzincan'da piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; 60 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarının tahmini gümrüklenmiş piyasa değerinin 60 bin TL tutarında olduğu belirtildi.

Şüpheli K.A. hakkında adli mercilerce tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN