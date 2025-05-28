Erzincan'da seyir halinde arıza veren otomobil kısa süre sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah 06.00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aksu idaresindeki otomobil seyir halindeyken araç arıza verdi. Aracı durdurup yanındaki arkadaşıyla dışarı çıkan Aksu, ön kaput kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınarak otomobil yoldan çekildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Araç Yangını - Son Dakika
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