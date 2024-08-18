Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Erzincan\'da çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı 3 farklı köyün arazisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kemaliye Belediye Başkanı, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

18.08.2024 09:06  Güncelleme: 09:07
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı 3 farklı köyün arazisinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemaliye ilçesine bağlı Akçalı, Yıldızlı ve Çit köylerinin kırsal kesiminde meydana gelen örtü yangınlarına, itfaiye ekipleri tarafından hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanarak güvenlik sağlandı.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, bu sıcak ve güneşli günlerde yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasının büyük önem taşımakta olduğunu kaydederek, "Yangın durumlarında hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Lütfen doğaya ve çevremize zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım ki, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Yaz aylarının sıcak havalarında doğada daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sigara izmaritlerinin rastgele atılması, pikniklerde mangal yaparken alınmayan tedbirler, cam kırıkları gibi unsurlar maalesef yangınlara sebep olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için tüm hemşehrilerimizi dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Doğamızı korumak, hepimizin sorumluluğudur. Belediyemiz olarak her zaman olduğu gibi, vatandaşlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınla mücadelede emeği geçen tüm ekiplere ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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