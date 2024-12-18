Erzincan\'da Düzensiz Göçle Mücadele

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 165 araç, bin 169 şahıs, 87 yabancı uyruklu şahıs, 69 umuma açık işyeri, 20 metruk bina, 4 terminal noktası kontrol edildi. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 1 Afganistan uyruklu şahsı yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında tutanak tutuldu. 1 araca muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN