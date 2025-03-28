Erzincan\'da Kumara Cezalar Kesildi

Erzincan'da bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kıraathanede yapılan aramada kumar oynadığı tespit edilen, 4 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanırken kullanılan materyaller (Zar, okey takımı, yaz-boz kağıdı) ve 2000 TL para muhafaza altına alındı. - ERZİNCAN