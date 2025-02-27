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Erzincan'da Lokanta Yangını

Erzincan\'da Lokanta Yangını

Erzincan'da bir lokantanın mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

27.02.2025 16:01
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Erzincan'da lokantanın mutfak bölümünde başlayıp çatıya sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez, İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokantanın mutfak bölümünde davlumbaz da biriken yağlar aşırı ısınmadan dolayı yandı. Yangın çatı bölümüne sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Lokantada maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Lokanta Yangını - Son Dakika

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