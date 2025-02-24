Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince NarkoNokta faaliyeti gerçekleştirildi.
NarkoNokta faaliyetinde ekipler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi vatandaşları bilgilendirdi.
Ekiplerce stant açılarak bilgilendirici el broşürü dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara #UYUMA uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulum yapmaları sağlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da NarkoNokta Faaliyeti - Son Dakika
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