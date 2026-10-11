Erzincan'da narkotik bilgilendirme çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'da narkotik bilgilendirme çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı

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Erzincan\'da narkotik bilgilendirme çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği faaliyetlerle yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaştı. Bu çalışmalarda yaklaşık 5 bin 100 öğrenci ve 1 bin 500 vatandaşa UYUMA ile NARVAS projeleri anlatıldı.

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaşıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençlerin korunması ve ailelerin uyuşturucu suçlarına ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Uyuşturucuyla Mücadele 2024-2028 Ulusal Strateji Belgesi ve Yerel Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programı ve Oryantasyon Haftası etkinlikleri ile AVM'de kurulan NARKONOKTA standında yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin 100 öğrenci ve bin 500 vatandaşa önleyici ve koruyucu tedbirler, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara projelerin tanıtımına yönelik broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da narkotik bilgilendirme çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı - Son Dakika
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