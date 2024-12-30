Erzincan'da Otobüs Kazasının Son Görüntüleri - Son Dakika
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Erzincan'da Otobüs Kazasının Son Görüntüleri

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Erzincan'daki otobüs kazasında, devrilmeden saniyeler önceki görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

30.12.2024 08:59
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Erzincan'da şarampole devrilen otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'da cumartesi günü yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin otobüsün kaza yapmadan saniyeler öncesi seyir halindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cumartesi günü saat 10. 05 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul'un Kartal ilçesinde vefat eden vatandaşın cenazesi Erzincan'ın Üzümlü ilçesine getirilirken Temsa marka otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Ali Gülmüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20 yolcuda yaralandı.

Kazanın saniyeler öncesi otobüsün seyir halindeki görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakaltutan mevkiinde çekilen görüntüde otobüsün normal seyir halinde olduğu havanın kar yağışlı olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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