Erzincan'da gece saatlerinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Erzincan merkez Osmanlı Mahallesi, Turan Engin Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracı kenarı çekerek içerisinden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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