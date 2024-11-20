Erzincan\'da Otomobil Yangını

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Erzincan'da gece saatlerinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracı kenarı çekerek içerisinden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN