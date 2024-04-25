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Erzincan'da park halindeki araç yandı.

Olay, Arslanlı Mahallesi 225 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki araçtaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN