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Erzincan'da park halindeki araç yandı

Erzincan\'da park halindeki araç yandı

Erzincan'ın Arslanlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

25.04.2024 08:26
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Erzincan'da park halindeki araç yandı.

Olay, Arslanlı Mahallesi 225 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki araçtaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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