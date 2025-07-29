Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kenevir ve haşhaş bitkisi ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan çalışmalarda 10 kök kenevir bitkisi ile bir kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ç.A. isimli şahıs hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' 'Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından adli işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - ERZİNCAN