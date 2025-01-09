Erzincan Sağlık Müdürü Bakanlıkta

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Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin il genelinde yürütülen sağlık çalışmalarını görüşmek üzere Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Cihan Tekin'e, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gökalp Taş eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan'da yürütülen sağlık çalışmaları ele alındı. - ERZİNCAN