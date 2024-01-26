Erzurum\'da Aranan 23 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre son 3 gün içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 23 kişi yakalanarak işlemlerinin adından adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlarda; Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü Ü.K.; Hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına hükümlü A.Z.; Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü A.E.; Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü A.E. Özel Belgede Sahtecilik suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü H.K.; Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü S.Y.; Silahla Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.T.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü S.Ç.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.T. L.; Birden Fazla Kişi ile Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü Y.K. ; Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü F.H.; Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü E.A.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü S.İ.; Silahla Tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü M.G.; Kültür Varlıkları Bulmak Amacı ile İzinsiz Kazı veya Sondaj Yapmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.A.; Hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü N.D.; Kültür Varlıkları Bulmak Amacı ile İzinsiz Kazı veya Sondaj Yapmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü O.E.; 6136 SKM suçundan 10 ay hapis cezasına hükümlü U.A.; Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 10 ay hapis cezasına hükümlü İ.B.; Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 8 ay hapis cezasına hükümlü C.A.; 6136 SKM suçundan 6 ay hapis cezasına hükümlü U.U.K.; Tehdit suçundan 3 ay hapis cezasına hükümlü B.Ö. ve Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç Kullanma suçundan 2 ay hapis cezasına hükümlü M.E.A. 23 şahıs yakalanarak adli mercilere intikalleri sağlandı.

Yapılan açıklamada, " Halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM