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Erzurum'da Aranan 23 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Aranan 23 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Ticareti gibi suçlardan hükümlü olanlar bulunuyor. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Erzurum\'da Aranan 23 Şahıs Yakalandı
26.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:28
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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre son 3 gün içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 23 kişi yakalanarak işlemlerinin adından adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlarda; Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü Ü.K.; Hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına hükümlü A.Z.; Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü A.E.; Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü A.E. Özel Belgede Sahtecilik suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü H.K.; Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü S.Y.; Silahla Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.T.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü S.Ç.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.T. L.; Birden Fazla Kişi ile Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü Y.K. ; Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü F.H.; Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü E.A.; Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü S.İ.; Silahla Tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü M.G.; Kültür Varlıkları Bulmak Amacı ile İzinsiz Kazı veya Sondaj Yapmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü M.A.; Hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü N.D.; Kültür Varlıkları Bulmak Amacı ile İzinsiz Kazı veya Sondaj Yapmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezasına hükümlü O.E.; 6136 SKM suçundan 10 ay hapis cezasına hükümlü U.A.; Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 10 ay hapis cezasına hükümlü İ.B.; Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 8 ay hapis cezasına hükümlü C.A.; 6136 SKM suçundan 6 ay hapis cezasına hükümlü U.U.K.; Tehdit suçundan 3 ay hapis cezasına hükümlü B.Ö. ve Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç Kullanma suçundan 2 ay hapis cezasına hükümlü M.E.A. 23 şahıs yakalanarak adli mercilere intikalleri sağlandı.

Yapılan açıklamada, " Halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Aranan 23 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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