Erzurum'da Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Erzurum\'da Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi olan C.Y.'yi gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı. Operasyon sonucunda şüpheli adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için aranan şahısların yakalanması konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

24.07.2024 14:25
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Erzurum'da jandarma ekipleri, 2 şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olan C.Y.'yi yapılan operasyonla yakaladı.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak ; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 23 Temmuz 2024 tarihinde icra edilen operasyonla, Erzurum İli Karayazı İlçesinde 19.06.2014 tarihinde meydana gelen (2) şahsın "Tasarlayarak Öldürülmesi" olayının şüphelisi olarak aranan C.Y. isimli şahıs Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesinde yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır. Şahıs Adli makamlarca tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." denildi.

Açıklamada; Erzurum İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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