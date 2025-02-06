Erzurum\'da Dolandırıcılık Olayları Azaldı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aylık asayiş toplantısında yaptığı değerlendirmede, "2024-2025 yılı ilk aylık değerlendirmede dolandırıcılık olaylarında yüzde 5'lik bir azalma var ve ilimiz açısından memnuniyet verici. Uyarılarımızın etkili olduğuna inanıyorum. Ancak dolandırıcılar hala iş başında ve vatandaşlarımızı kandırmak, tuzaklarına düşürmek için gayret ediyorlar. Vatandaşlarımız kendisini asker, polis ya da savcı olarak tanıtan kişilere rağbet etmemeleri, onlara kanmamaları noktasında tekrar bir hatırlatma yapmak isterim" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda yaptığı değerlendirmede 2024 yılı Ocak döneminde kişilere karşı işlenen 558 adet suç olayının meydana geldiğini ifade ederek, "2025 Ocak ayında 427 olay vuku bulmuştur. Bir önceki dönemin aynı ayına göre yüzde 23,5 kadar azalma olduğunu görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda ise; 2024 yılı Ocak ayında 124 olay, 2025 yılında ise 97 olay meydana gelmiş. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 21,8 azalma olduğunu görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda dolandırıcılığa hep dikkat çekiyorum. Özellikle bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle meydana gelen dolandırıcılık suçlarında önceki yılda bir artış vardı. 2024-2025 yılı ilk aylık değerlendirmede dolandırıcılık olaylarında yüzde 5'lik bir azalma var ve ilimiz açısından memnuniyet verici. Uyarılarımızın etkili olduğuna inanıyorum. Ancak dolandırıcılar hala iş başında ve vatandaşlarımızı kandırmak, tuzaklarına düşürmek için gayret ediyorlar. Vatandaşlarımız kendisini asker, polis ya da savcı olarak tanıtan kişilere rağbet etmemeleri, onlara kanmamaları noktasında tekrar bir hatırlatma yapmak isterim" dedi.

"Kadına şiddet olaylarında azalma var"

Erzurum genelinde işlenen suçların 2024-2025 yılı ilk ayı değerlendirmesini de yapan Vali Çiftçi, "2024 yılında 19 suç işlenirken, 2025 yılında 16'ya düştüğünü görmekteyiz. Yani yüzde 15,8 bir azalma var. Topluma karşı işlenen suçlarda ise yüzde 18,4 düşme var. Asayiş olaylarındaki bu azalış inşallah önümüzdeki aylarda da aynı oranlarda devam eder. Erzurum'da yabancıların şüpheli olarak karıştığı olayları değerlendirdiğimizde ise; 2024 yılı bir aylık dönemde 55 iken 2025 yılında sayının 20'ye düştüğü görülüyor. Erzurum'da güvenlik güçlerimizin yaptığı tüm uygulamalarda ele geçirilen silahlarda da bir artış var. 2024 Ocak döneminde 24 silah ele geçirilmişken bu sene sayının 35'e yükseldi. Bu da uygulamalarımızın amacına ulaştığını göstermektedir. 6284 sayılı kanun kapsamında ilimizde 2024'te 168, 2025'te ise 140 olay olmuş. Bu da kadına karşı şiddet konusunda da ilimizde bir azalmaya işaret etmektedir. Erzurum'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına baktığımızda; 2024-2025 Ocak ayı karşılaştırmalarında yüzde 3,2 oranından bir azalma var. Denetimlerimizde yüzde 18,4 olmuştur. Denetimlerde güttüğümüz amaç vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamaktır. Aksi halde onları cezalandırmak değildir. Onların can ve mal güvenliğini sağlamak bizim için değerlidir" şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi, hem emniyet hem de jandarman personelinin suç ve suçluya yönelik mücadelelerinin hız kesmeden devam edeceğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızdan bu hususlarda bizlere yardımcı olmaları bekliyoruz. Böylece huzurlu bir şehri birlikte tesis ederiz" dedi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısına Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı da eşlik etti. - ERZURUM