Erzurum'da Dolandırıcılıkla Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika
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Erzurum'da Dolandırıcılıkla Mücadele Faaliyetleri

Erzurum\'da Dolandırıcılıkla Mücadele Faaliyetleri

Jandarma, Erzurum'da 234 mahallede 2 bin 77 vatandaşa dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verdi.

12.10.2024 12:22
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda gelişen teknolojik imkanlarla beraber son zamanlarda vatandaşlarımızın mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan toplam 234 mahallede 2 bin 77 vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Önleyici kolluk devriyeleri ile sorumluluk alanında yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaya paralel olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta muhtarlar, imamlar ve öğretmenler olmak üzere tüm kamu görevlilerine dolandırıcılık olaylarında farkındalık oluşturmak için seminerler veriliyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele konusunda icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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