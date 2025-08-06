Erzurum\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 19 Afganistan, 2 İran, 3 Suriye, uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapılırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM