Erzurum\'da Gençlere Terör Farkındalığı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 340 öğrenciye ulaştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerinin eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize ve milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi ile ilgili olarak Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Çalışma kapsamında Toplam 340 öğrenciye ulaşıldı ve öğrencilere broşür dağıtımı yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM